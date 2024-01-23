İran’da Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan gösterici idam edildi

Kaynak: İHA
İran’da Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan gösterici idam edildi
İran'da Mahsa Amini gösterilerinde bir polis memurunu öldürmekten ve çeşitli suçlardan hakkında idam hükmü verilen Muhammed Kubadlu’nun cezası infaz edildi.

İran'da 2022’de düzenlenen Mahsa Amini gösterileriyle bağlantılı idam cezaları infaz edilmeye devam ediyor. Gösterilere katılan Muhammed Kubadlu, bir polis memurunu öldürmek, yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak ve devlete karşı savaş açmak suçlarından bugün hakkında verilen idam kararı yerine getirildi.

İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, “Muhammed Kubadlu, geçtiğimiz yıl ülkede yaşanan olaylarda 5 güvenlik gücünün yaralanması ve Ferid Kerempur Hosneved adlı bir güvenlik gücünün öldürülmesine ilişkin davada Tahran birinci ceza mahkemesi tarafından suçlu bulundu. Yüksek mahkeme tarafından onaylanan idam kararı bu sabah uygulandı” ifadeleri aktarıldı.

İran’ın Tahran eyaletine bağlı Robatkerim ilçesinde 21 Eylül 2022’de gösterilere katılan Muhammed Kubadlu, kamu malına zarar vermek ve eylemleri kışkırtmak gibi suçlamalardan gözaltına alındı. Yapılan duruşmalarda Kubadlu'nun “suçunu” itiraf ettiği ifadelerinin devlet televizyonunda yayınlanmasından sonra 29 Ekim 2022’de hakkında idam kararı verildi.

7 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı ve bununla birlikte gösteriler başladı. Yaklaşık 4 ay süren gösterilere katılan 10'dan fazla kişi hakkında idam cezası verildiği İran’da, daha önce 7 kişi idam edildi.

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