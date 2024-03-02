İran’da parlamento ve uzmanlar meclisi seçimleri sonuçları açıklanıyor

Farklı siyasi cephelerden adayların ortak listelerle yarıştığı Tahran'daki seçimlerde, muhafazakar ve radikal muhafazakar listelerin önde gittiği belirtiliyor.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, Tahran'da Payidari Cephesi listesinden Seyyid Mahmud Nevvabiyan'ın ilk sırada yer aldığını açıkladı. Ayrıca, Uzmanlar Meclisi için aday olan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de seçimi kazandığı bildirildi.

Seçimlerde dikkat çeken bir nokta ise "Milletin Sesi" listesiyle yarışan Ali Mutahhari'nin ilk otuz kişilik listede yer almaması oldu.

İran'daki seçimlere katılım oranıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, IRNA haber ajansı yaklaşık 25 milyon seçmenin oy kullandığını duyurdu.

İran Meclisi için 15 binden fazla aday yarışırken, Uzmanlar Meclisi için 144 aday seçimlere katıldı.