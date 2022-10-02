İbrahim Tatlıses'in İran'da öldürülen Mahsa Amini için yaptığı paylaşım dikkat çekti

İbrahim Tatlıses İran'da polis tarafından öldürülen Mahsa Amini'ye destek mesajıyla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesini desteklerim" sözleriyle dikkat çekti.

İran'da Amini'nin öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler dünyanın çeşitli ülkelerinde çığ gibi büyümeye devam ederken, başörtülerini yakarak, saçlarını keserek eylem yapan kadınlara bir destek de İbrahim Tatlıses'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses "Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerin yeter ne de yazılar...Bugün canından olan kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" ifadelerini kullandı.