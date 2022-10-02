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  • İbrahim Tatlıses'in İran'da öldürülen Mahsa Amini için yaptığı paylaşım dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in İran'da öldürülen Mahsa Amini için yaptığı paylaşım dikkat çekti

İran'da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından öldürülen Mahsa Amini için dünyanın çeşitli ülkelerinde protestolar devam ediyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de Mahsa Amini için yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tatlıses "Allah bütün kadınların yanındadır" dedi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 08:28
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İran'da polis tarafından başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle öldürülen Mahsa Amini için bir paylaşımda ünlü türkücüden geldi

İbrahim Tatlıses'in İran'da öldürülen Mahsa Amini için yaptığı paylaşım dikkat çekti
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İbrahim Tatlıses İran'da polis tarafından öldürülen Mahsa Amini'ye destek mesajıyla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesini desteklerim" sözleriyle dikkat çekti. 

İran'da Amini'nin öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler dünyanın çeşitli ülkelerinde çığ gibi büyümeye devam ederken, başörtülerini yakarak, saçlarını keserek eylem yapan kadınlara bir destek de İbrahim Tatlıses'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses "Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerin yeter ne de yazılar...Bugün canından olan kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" ifadelerini kullandı.

 

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hadi oradan
2.10.2022 09:18
kadınları döven, kurşunlatan, iş bağlantılarını bozan başımıza kadın savunucusu çıktı. sorsan yapmadım etmedim der.  
 
Murat Kaya
2.10.2022 08:51
seninde yaktığın canlar unutulmadı.  
 
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