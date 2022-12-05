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İran’da protestolar devam ediyor mu? İran ahlak polisi kaldırıldı mı?

İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrası devam eden gösteriler meyvesini vermeye başladı. Ülke basınında Muntazeri'ye dayandırarak ahlak polisinin kaldırıldığına yönelik haberler yapılırken, yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, İran ahlak polisi kaldırıldı mı?

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 13:01
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İran’da protestolar devam ediyor mu? İran ahlak polisi kaldırıldı mı?

İran’da protestolar devam ediyor mu? İran ahlak polisi kaldırıldı mı?
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İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede iki aydan uzun süren Mahsa Amini gösterileriyle ilgili eleştirilerin odağındaki "ahlak polisi" için kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu. İran’da protestolar devam ediyor mu? İran ahlak polisi kaldırıldı mı?

İRAN AHLAK POLİSİ KALDIRILDI MI?

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Muntazeri, Ahlak Polisi biriminin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Ahlak polisinin Yargı Erki ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ahlak polisi, geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır" dedi.

İran yerel basını, Muntazeri'nin bu açıklamalarına dayandırarak "uygulamanın kaldırıldığına" yönelik haberler yaptı.

Emniyet teşkilatından ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İran Emniyet Teşkilatına bağlı olarak kurulan ahlak polisi, ilk olarak 2006 yılında görevine başladı. Başlangıçta kılık kıyafet kurallarına göre "uygunsuz" giyinen kadınları uyaran birim, daha sonra söz konusu kadınları gözaltına almaya da başladı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

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