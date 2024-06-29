İran'da seçim ikinci tura kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran'da seçim ikinci tura kaldı

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Seçimde hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemedi. Seçimin ikinci turunda reformcu aday Pezeşkiyan ve muhafazakar aday Celili yarışacak. seçimin ikinci turu 5 Temmuz'da yapılacak.

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur sona erdi. Adaylardan hiçbiri yüzde 50’lik oy oranını geçemediği için seçim ikinci tura kaldı.

Açıklanan sonuçlara göre, reformcu aday Pezeşkiyan, 8 milyon 302 bin 577 oy alarak yüzde 43,5 ile yarışı önde götürüyor. Muhafazakar aday Celili ise yüzde 37,7 ile Pezeşkiyan'ı takip ediyor.

Öte yandan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 14 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

İkinci turda Pezeşkiyan ve Celili yarışacak. 5 Temmuz’da yapılacak 2. Tur seçiminde İran’ın yeni Cumhurbaşkanı belli olacak.

Son Haberler
Özgür Özel neden winner ceketi giydiğini açıkladı Gündem
Özgür Özel neden winner ceketi giydiğini açıkladı
Mehmet Şimşek patronları buna ikna edebilecek mi? Ekonomi
Mehmet Şimşek patronları buna ikna edebilecek mi?
Pencerenin önünde yetiştirdiğiniz nane bakın ne işe yarıyor Sağlık
Pencerenin önünde yetiştirdiğiniz nane bakın ne işe yarıyor
Türkiye'nin Avusturya maçını yayınlamama kararı aldılar Spor
Türkiye'nin Avusturya maçını yayınlamama kararı aldılar
Uzaylıların var olduğuna inandım dedi milyonlarca kez izlendi! Bilim kurgu filmindeymişiz gibi hissettik Bilim
Uzaylıların var olduğuna inandım dedi milyonlarca kez izlendi! Bilim kurgu filmindeymişiz gibi hissettik
Rusya’da yurtta yangın Gündem
Rusya’da yurtta yangın
33 yıllık esnaf biber dolmasına lezzet katan baharatı açıkladı Yaşam
33 yıllık esnaf biber dolmasına lezzet katan baharatı açıkladı