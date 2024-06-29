İran'da seçim ikinci tura kaldı

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur sona erdi. Adaylardan hiçbiri yüzde 50’lik oy oranını geçemediği için seçim ikinci tura kaldı.

Açıklanan sonuçlara göre, reformcu aday Pezeşkiyan, 8 milyon 302 bin 577 oy alarak yüzde 43,5 ile yarışı önde götürüyor. Muhafazakar aday Celili ise yüzde 37,7 ile Pezeşkiyan'ı takip ediyor.

Öte yandan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 14 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

İkinci turda Pezeşkiyan ve Celili yarışacak. 5 Temmuz’da yapılacak 2. Tur seçiminde İran’ın yeni Cumhurbaşkanı belli olacak.