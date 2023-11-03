İran’da yangın: 32 ölü

İran'ın kuzeyinde bulunan bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Gilan eyaletindeki Langarud bölgesinde yer alan afyon rehabilitasyon kampında meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bikldirildi.

İran Yargı Erki'nin Mizan haber ajansı, merkezin yöneticileri ve diğer yetkilileri hakkında soruşturma açıldığını aktardı. (Gazete Duvar)