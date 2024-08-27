İran'daki hurda uçak krizi büyüyor

Bu üzücü manzara, ağır yaptırımlara tabi tutulan ülke için büyüyen bir sorun haline geldi. Birçok kamu ve özel havayolu şirketi, bazıları 1980'lere dayanan, giderek azalan bir yıpranma stoğunu kullanıyor.

Durum, İran Hava Yolları ve diğer havayolları için son on yıl da daha da kötüleşmiş durumda. Zira ABD yaptırımları, karaborsa ve Rusya gibi müttefik ülkelerden yeni uçak ve parça satın almayı neredeyse imkansız hale getirdi.

İmam Humeyni Havalimanı Şehir Şirketi CEO'su Said Halandari, ILNA haber ajansına yaptığı açıklamada, havayollarının bu uçakları hurdaya çıkarıp atık olarak satmak için harekete geçmemeleri halinde havalimanının otopark ücretlerinin önemli ölçüde artacağını söyledi.

Halandari "Hurdaya çıkarılıp sökülmesi gereken yaklaşık 20 adet orta gövdeli ve geniş gövdeli uçak, 10 yıldan fazla bir süredir havalimanında park halinde öylece bekliyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Mayıs ayında ölümlerinin ardından ülkedeki havayolları ve uçak stoğuyla ilgili durum ilgi odağı haline geldi.

IranAir'in 11 yolcu uçağından oluşan aktif filosu, havayolunun Orta Doğu, Asya ve Avrupa'daki rota ağını işletmek üzere çalışıyor. Iran Air'in kıtalararası destinasyonları arasında Milano, Paris, Hamburg ve Londra Heathrow bulunuyor.

IranAir eski uçakları geri getirmenin yanı sıra yaşlanan filosunu da modernize etmeyi amaçlıyor. Zira şirketin filosunun ortalama yaşı 26 ve mevcut uçak sayısının azalması nedeniyle bu yaş tekrar artıyor.

İran Air'in Airbus'a 32 adet A320neo, 28 adet A330neo ve 16 adet A350 olmak üzere çok sayıda siparişi bulunuyor.

Siparişler 2016 yılına dayanıyor ancak ABD'nin 2018 yılında İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamasından önce yalnızca birkaç uçak teslim edilmişti.

IranAir 100 Airbus jeti ve 20 Fransız-İtalyan ATR turboprop uçağı sipariş etti. Ancak bugüne kadar yalnızca üç Airbus ve 8 ATR uçağı teslim aldı. İlk Airbus uçağı olan Airbus A321, geçen yıl 11 Ocak'ta Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen bir törenle IranAir'e teslim edildi.

Sektör kaynakları, 2018 yılında Boeing'in bu yıl İran'a üç adet 777 göndermeyi planladığını ancak teslimatları diğer alıcılarla yeniden düzenlediğini belirtmişti.

İran, nükleer anlaşma sırasında Etihad, Katar, Emirates ve Türk Hava Yolları gibi yeni yeteneklerle bölgesel havacılık lideri unvanını yeniden kazanmayı umuyordu; ancak devam eden yaptırım rejimi nedeniyle ülkenin filosu ve havayolu altyapısı için durum iç karartıcı olmaya devam etti.