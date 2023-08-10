İran'dan ABD'ye açık tehdit: Yaptığının karşılığını görürsün

İran Devrim Muhafızları'nın sözcüsü ve halkla ilişkiler sorumlusu Tuğgeneral Ramazan Şerif, Devrim Muhafızları Ali Bin Abitalib orduları Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Muvahhid’in de katıldığı Gazeteciler Günü anma töreninde; ABD’nin her hareketine misliyle karşılık verildiğini ve bundan sonra da aynı tavrın sürdürüleceğini vurguladı. İran, petrol tankerlerine ABD tarafından el konulması halinde aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu. Kum'daki bir etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, "ABD'nin gemilerimize el koyması dahil her türlü şeytanca hareketine misillemede bulunacak ve onların gemilerine el koyacak güçteyiz, bunu da en iyi ABD biliyor." dedi.



Geçtiğimiz yıllarda ABD’nin İran petrol gemisini kaçırması üzerine İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu da ABD’nin bölgedeki bir savaş gemisini ele geçirip mürettebatını esir almış ve güvertede İran bayrağını dalgalandırmış, çalınan gemisini geri almadan ABD destroyerini geri vermemişti.