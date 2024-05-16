İran’dan Avustralya'ya nota

Kaynak: AA
İran’dan Avustralya'ya nota
İran, üst düzey askeri yetkilileri ve kurumlarına yaptırım kararı alan Avustralya'nın Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Tahran Maslahatgüzarına protesto notası iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tahran’ın bazı kurumlarını ve üst düzey yetkililerini hedef alan yaptırımların "sorumsuz" ve "hukuk dışı" olduğu belirtilerek, İran’ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

AVUSTRALYA'NIN İRAN YAPTIRIMLARI

"İran'ın Orta Doğu'da istikrarı bozan eylemlerine tepki olarak" Avustralya, Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani dahil 5 İranlı üst düzey yetkiliye yaptırım kararı almıştı.

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