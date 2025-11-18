İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani ülkesinin nükleer programına ilişkin açıklama yaptı. Hazirandaki ABD'nin de dahil olduğu İsrail ile 12 gün süren savaştan bahseden Muhacirani, nükleer tesislerin gördüğü zarar nedeniyle şu anda uranyum zenginleştirme faaliyetinin mümkün olmadığını söyledi.

Muhacirani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını talep eden bir karar tasarısı hazırlığına değinen Muhacirani, "uranyumun zenginleştirilmesi şu anda mümkün değildir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yazılı bir mesaj ilettiğini de aktaran Muhacirani, Riyad'a iletilen mektupta, hac işbirliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin vurgulandığını belirtti.

Muhacirani, "Suudi Arabistan'ın özellikle savaş (haziranda İsrail ve ABD'nin saldırıları) sırasında gerçekleşen hacıların dönüşü konusunda çok iyi bir işbirliği içinde olması sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanı bu mesajında ​​İran'ın Suudi Arabistan'a olan şükranlarını dile getirdi" dedi.

TAHRAN TAHLİYE EDİLECEK Mİ?

Ülkedeki su krizi nedeniyle Pezeşkiyan'ın, "Gelecek aya kadar yağış olmazsa suyumuz kalmayacak, Tahran'ı tahliye etmeliyiz" şeklindeki ifadelerinin sorulması üzerine Muhacirani, "Cumhurbaşkanı'nın Tahran'ın tahliyesi ihtimaline ilişkin açıklamaları, sorumlu ve endişeli bir uyarı çerçevesindeydi. Bunun amacı kamuoyunda farkındalık oluşturmaktır. Tahran'ı tahliye etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.