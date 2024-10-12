İran'dan cep telefonu hariç elektronik haberleşme cihazlarına yasak getirdi

Kaynak: AA
İran'dan cep telefonu hariç elektronik haberleşme cihazlarına yasak getirdi

İran, uçaklara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazların alınmasını yasakladı. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarının uçağa alınmayacağını duyurdu.

İran, uçaklara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazların alınmasını yasakladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını duyurdu.

Yazerlu, söz konusu yasak kararının yolcu kabini ve kargo bölümünü de kapsadığını ve yolculardan cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

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