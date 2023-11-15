İran'dan flaş karar. Hamaney Hamas'a kapıyı kapattı

Reuters’a konuşan üç üst düzey Hamas ve İranlı yetkili, Hamaney’in Hamas lideri İsmail Haniye’ye şunu dediğini aktardı: “7 Ekim saldırısı hakkında bizi bilgilendirmediniz. Sizin için savaşa girmeyeceğiz. Ancak siyasi ve manevi desteğe devam edeceğiz.”

"SİYASİ VE MANEVİ DESTEĞE DEVAM"

Kasım ayının ilk haftasında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İran’ın başkenti Tahran’da bir araya gelmişti.

İsimlerinin gizli kalması şartıyla Reuters’a konuşan İranlı ve Hamas yetkilileri, Hamaney’in Haniye’ye şunu söylediğini aktardı: “İran Hamas’a siyasi ve manevi destek vermeye devam edecek ancak savaşa doğrudan müdahil olmayacak.”

Hamaney ayrıca Haniye’den İran’ın ve Hizbullah’ın İsrail-Hamas savaşına dahil olması yönündeki sesleri de susturması için baskı yapmasını talep etti.