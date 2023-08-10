İran'dan Güney Afrika'ya "güvenlik" ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinde güvenlik ve ekonomik gelişmeler görüşüldü.

KAYNAK: AA
İran'dan Güney Afrika'ya "güvenlik" ziyareti

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, ülkesine resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile başkent Pretorya’da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmede, ikili ilişkileri, bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

REİSİ DE ZİYARET EDECEK

Görüşmede, İranlı mevkidaşına Afrika’da yaşanan güvenlik ve ekonomik gelişmeleri aktaran Pandor, iki ülke arasında gerçekleşen üst düzey ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pandor, bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bu yıl içinde gerçekleşmesi planlanan Güney Afrika ziyaretinin önemine dikkati çekti.

İKİ ÜLKEDEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Bakan Abdullahiyan da İran’ın 22-24 Ağustos'ta Johannesburg kentinde düzenlenecek BRICS Zirvesi’ne davet edilmesi dolayısıyla ev sahibi Güney Afrika hükümetine teşekkürlerini sundu.

İki bakan ayrıca, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerinin çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Bakanlar, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra tarım, ulaştırma, bilim, eğitim, enerji güvenliği, sağlık, sosyal kalkınma, spor, kültür ve sanat alanlarında mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımları ele aldı.

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