İran'dan İsrail'e uyarı: Ateşkese uymazsanız savaş bölgeye yayılır

İran Dışişleri Bakanı İsrail ile Filistin arasındaki ateşkese ilişkin, “İsrail ateşkese uymazsa savaş bölgeye yayılır” dedi.

KAYNAK: İHA
İran'dan İsrail'e uyarı: Ateşkese uymazsanız savaş bölgeye yayılır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiya resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkes kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Abdullahiyan, Hamas’ın insani ara konusunda aldığı kararı desteklediklerini belirterek, “48 günlük direniş sonucunda ABD ve İsrail savaş yoluyla esirlerini kurtaramayacaklarını ve Hamas’ı yok edemeyeceklerini gördüler” dedi.

İsrail’in Hamas ile kararlaştırılan insani araya bağlı kalması gerektiği konusunda uyaran Abdullahiyan, “Gazze’de ateşkesin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Daha öncede söylediğimiz gibi, burası bizim bölgemiz ve kimse ile de şakamız yok. İsrail ateşkese bağlı kalmalı” ifadelerini kullandı

Gazze’deki savaşın bölgeye yayılma uyarısını tekrarlayan Abdullahiyan, İsrail’in alınan insani ara kararına uymayarak Gazze’ye yönelik saldırılarına devam etmesi durumunda savaşın bölgeye yayılacağını söyledi.

Abdullahiyan, “Eğer yarın ateşkes hayata geçer ve İsrail Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ederse hiçbir şey ateşkes öncesi gibi olmayacaktır. Savaş, bölgeye yayılacaktır. Biz bunu ABD ve diğer İsrail destekçisi ülkelere de söyledik. Savaşın genişlemesinden yana değiliz ancak saldırılar devam ederse savaş büyütecektir” dedi.

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