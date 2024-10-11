İran'dan İsrail’in sahra hastanesi saldırısına tepki

Düzenleme: Kaynak: İHA
İran'dan İsrail’in sahra hastanesi saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İsrail'in Suriye-Lübnan sınırında bulunan İran Kızılayı'na ait sahra hastanesine düzenlediği hava saldırısını "savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

İran hükümetinden gelen tepkilerde, Bakayi, İsrail'in bu saldırısının uluslararası insani yasalar ve yönetmelikler gereği hastanelerin hedef alınmasının yasak olduğunu hatırlattı. Bakayi, "İşgalci rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye'deki hastane ve tıbbi merkezlere yönelik tekrarlanan saldırıları, Siyonist rejimin tüm uluslararası norm ve standartlara karşı isyanının açık bir göstergesidir" şeklinde konuştu. Ayrıca, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer insan hakları örgütlerinin İsrail'e net bir tepki göstermesi gerektiğini vurguladı ve uluslararası toplumu yerlerinden edilen yüz binlerce Lübnanlı mülteciye yardım için harekete geçmeye çağırdı.

İran Kızılayı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının artmasının ardından 4 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırında bir sahra hastanesi kurmuştu. Bu hastane, İsrail saldırılarında yaralanan Lübnanlılara sağlık hizmeti vermek amacıyla oluşturulmuştu. Ancak hastanenin son olarak İsrail tarafından vurulduğu ve tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını belirterek, "Tüm sağlık ekibimiz güvende, ancak hastanenin ambulansları, sağlık ekipmanları ve malzemeleri imha edildi" dedi.

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