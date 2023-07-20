İran'dan Kur'an-ı Kerim saldırılarına karşı hamle

İran, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanması üzerine bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

KAYNAK: AA
İran'dan Kur'an-ı Kerim saldırılarına karşı hamle

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanması üzerine bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani tarafından çağrılan İsveç'in Tahran Büyükelçisi Mattias Lentz'e, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemlere karşı İran'ın güçlü itirazları iletildi.

"DİNİ VE İNSANİ DEĞERLERE AYKIRI"

enani, İran'ın Kur'an-ı Kerim'e ve İslami mukaddesata yönelik tekrar eden eylemleri şiddetle kınadığını ve Müslümanların provoke edilmesinin sonuçlarından tamamen İsveç hükümetini sorumlu tuttuklarını İsveç Büyükelçisi'ne iletti.

Kutsal değerlere hakaretin "ifade özgürlüğü" ile bir ilgisinin olmadığını belirten Kenani, dini ve insani değerlere aykırı bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için İsveç'in uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İsveç Büyükelçisi Lentz de durumu derhal Stockholm'e bildireceğini söyledi.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONLARI

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika adlı şahıs Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Bağdat'ta Sadr Hareketi yanlıları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Momika, beklendiği gibi bugün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim’e yönelik saldırılar nedeniyle Bağdat yönetimi bugün İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'ın ülkeyi terk etmesini istemişti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat vermişti.

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