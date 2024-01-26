İran’dan ‘Türkiye’ açıklaması: Yeni bir sayfaya başlangıcı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

İranlı Bakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yapılan görüşmelerde, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, yatırım, kültür, turizm ve sınır güvenliği dahil birçok anlaşmaya imza atıldığına işaret etti.

Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret ve sonuçları, iki ülke arasında ikili ve bölgesel iş birliğinde yeni bir sayfanın başlangıcıdır."

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelmişti.

Ziyaret kapsamında düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalanmıştı.