İran’dan ‘Türkiye’ açıklaması: Yeni bir sayfaya başlangıcı

Kaynak: AA
İran’dan ‘Türkiye’ açıklaması: Yeni bir sayfaya başlangıcı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ankara ziyaretinin ve sonuçlarının, Türkiye ve İran arasında ikili ve bölgesel işbirliği alanında "yeni bir sayfanın başlangıcı" olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

İranlı Bakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yapılan görüşmelerde, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, yatırım, kültür, turizm ve sınır güvenliği dahil birçok anlaşmaya imza atıldığına işaret etti.

Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret ve sonuçları, iki ülke arasında ikili ve bölgesel iş birliğinde yeni bir sayfanın başlangıcıdır."

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelmişti.

Ziyaret kapsamında düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalanmıştı.

Son Haberler
Otomobil 15 metreden anayola düştü: 2 ölü, 1 yaralı Yaşam
Otomobil 15 metreden anayola düştü: 2 ölü, 1 yaralı
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı Gündem
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştirenlere cevap Spor
Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştirenlere cevap
Emeklilere bedava oldu. Bu iki faturadan muaf tutulacaklar Gündem
Emeklilere bedava oldu. Bu iki faturadan muaf tutulacaklar
Etimesgut belediye başkan adayları ve oy kullananlar iki kez düşünmeli Yazarlar
Etimesgut belediye başkan adayları ve oy kullananlar iki kez düşünmeli
T.C. GEBZE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. GEBZE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ