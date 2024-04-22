İran'dan umre seferleri 9 yıl sonra yeniden başladı

Tahran'da düzenlenen haftalık basın toplantısında Kenani, Riyad'la yürütülen siyasi ve teknik görüşmelerin ardından sorunların çözüldüğünü ve İran'dan ilk defa umre için Suudi Arabistan'a seferlerin başladığını ifade etti.

Kenani, İran ile İsrail arasında son zamanlarda artan gerginliğe de değindi ve ülkesinin savaş arayışında olmadığını belirtti. İsrail'e yönelik saldırının, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini ve ülkedeki askeri ve istihbarat merkezinin bulunduğu 2 noktanın hedef alındığını söyledi.

Kenani, bölgedeki istikrarsızlığın temel sebebinin İsrail olduğunu ve İsrail'in "bazı ülkelerin desteğiyle 75 yıldır Filistin'de insanlık suçları işleyerek işgali sürdürdüğünü" ifade etti. İsfahan'daki patlamaların İsrail saldırısı olduğu iddialarına ilişkin olarak ise "Kanaatimizce, yaşanan olay pratikte önemsiz bir olay olup, askeri ve operasyonel hiçbir değeri yoktur. Siyonist gaspçı rejim bu eylemin sorumluluğunu üstlenmemiştir." dedi.

Söz konusu olayda küçük hava araçlarının kullanıldığını belirten Kenani, bu araçların İran silahlı kuvvetlerince "vurularak imha edildiğini ve düşmanın bu operasyondan hiçbir şey elde edemediğini" dile getirdi. Bu durum, İran'ın savunma yeteneklerinin gücünü gösteriyor.