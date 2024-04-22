İran'dan umre seferleri 9 yıl sonra yeniden başladı

Kaynak: AA
İran'dan umre seferleri 9 yıl sonra yeniden başladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 9 yıl aranın ardından bugün itibarıyla ülkesinden Suudi Arabistan'a umre seferlerinin başladığını açıkladı.

Tahran'da düzenlenen haftalık basın toplantısında Kenani, Riyad'la yürütülen siyasi ve teknik görüşmelerin ardından sorunların çözüldüğünü ve İran'dan ilk defa umre için Suudi Arabistan'a seferlerin başladığını ifade etti.

Kenani, İran ile İsrail arasında son zamanlarda artan gerginliğe de değindi ve ülkesinin savaş arayışında olmadığını belirtti. İsrail'e yönelik saldırının, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini ve ülkedeki askeri ve istihbarat merkezinin bulunduğu 2 noktanın hedef alındığını söyledi.

Kenani, bölgedeki istikrarsızlığın temel sebebinin İsrail olduğunu ve İsrail'in "bazı ülkelerin desteğiyle 75 yıldır Filistin'de insanlık suçları işleyerek işgali sürdürdüğünü" ifade etti. İsfahan'daki patlamaların İsrail saldırısı olduğu iddialarına ilişkin olarak ise "Kanaatimizce, yaşanan olay pratikte önemsiz bir olay olup, askeri ve operasyonel hiçbir değeri yoktur. Siyonist gaspçı rejim bu eylemin sorumluluğunu üstlenmemiştir." dedi.

Söz konusu olayda küçük hava araçlarının kullanıldığını belirten Kenani, bu araçların İran silahlı kuvvetlerince "vurularak imha edildiğini ve düşmanın bu operasyondan hiçbir şey elde edemediğini" dile getirdi. Bu durum, İran'ın savunma yeteneklerinin gücünü gösteriyor.

İlgili Haberler
Diyanet’ten Umreye seçim ayarı
Engin Altan Düzyatan eşiyle Umre’ye gitti. Medine’den yaptığı paylaşıma beğeni yağdı
Hac ve Umre ziyaretlerinde yeni dönem. Anlaşma sağlandı
Suudi Arabistan'dan Türkiye açılımı. Umre'ye gidecekler dikkat
CZN Burak annesiyle Umre'ye gitti. Kabe pozlarına yorum yağdı
En borçlu belediye 50 kişiyi Umreye götürecek. AKP'li belediye tam 2,1 milyon TL harcayacak
Son Haberler
Federasyon VAR kayıtlarını açıkladı. Ortalık karıştı Spor
Federasyon VAR kayıtlarını açıkladı. Ortalık karıştı
Polisten saklanırken komşusunun balkonunda mahsur kaldı Gündem
Polisten saklanırken komşusunun balkonunda mahsur kaldı
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
TIR’ın taşıdığı kamyon kasası köprüye sıkıştı Gündem
TIR’ın taşıdığı kamyon kasası köprüye sıkıştı
İstanbul'un iki ilçesinde saatler sürecek su kesintisi Yerel Haberler
İstanbul'un iki ilçesinde saatler sürecek su kesintisi
Fernando Muslera'dan emeklilik kararı Spor
Fernando Muslera'dan emeklilik kararı
Kent Lokantaları emeklilerin sığınağı oldu. Kuyrukların sonu gelmiyor Gündem
Kent Lokantaları emeklilerin sığınağı oldu. Kuyrukların sonu gelmiyor