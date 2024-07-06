İran’ın 9. Cumhurbaşkanı Türk oldu! Oyların yüzde 53,7’sini aldı

İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun oy sayım işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

PEZEŞKİYAN'IN 16 MİLYON 384 BİN OY ALDI

Ülke genelinde yaklaşık 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 30 milyon 530 bin 157 oy kullanıldığını aktaran İslami, Pezeşkiyan'ın 16 milyon 384 bin 403 oy aldığını söyledi. Buna göre Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 53,7 oldu.

RAKİBİ CELİLİ 13 MİLYON 538 BİN 179'UNU ALDI

İslami, muhafazakar Said Celili'nin ise oyların 13 milyon 538 bin 179'unu aldığını belirtti. Celili'nin oy oranı yüzde 44,4'te kaldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna katılım oranı ise yüzde 49,8 oldu.

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak 29 Eylül 1954 tarihinde Mahabad kentinde doğdu.

Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1980-1988 yılları arasında İran-Irak savaşında hem asker hem de doktor olarak görev yaptı.

Kalp cerrahisi alanında uzmanlaşan Pezeşkiyan, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

Ayrıca, İran Meclisi’nde beş dönem boyunca Tebriz’i temsil etti. Reformist politikacı olarak bilinen Pezeşkiyan, ülkedeki etnik ve mezhebi ayrımcılık ile zorunlu başörtüsü sorununa vurgu yaparak, ekonomi ve adalet konularındaki sorunları çözeceğini vaat etti.