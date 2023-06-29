İran'ın Gülistan eyaletinde binlerce kişi bayram namazını büyük meydanda kıldı

Kurban Bayramı'nın bugün kutlandığı İran'ın dört bir yanında on binlerce Müslüman, bayram namazını cami ve meydanlarda eda etti.

İran'ın Gülistan eyaletinde binlerce kişi bayram namazını büyük meydanda kıldı

Kurban Bayramı'nın bugün kutlandığı İran'ın dört bir yanında on binlerce Müslüman, bayram namazını cami ve meydanlarda eda etti.

Yoğunluklu olarak Sünni Türkmenlerin yaşadığı Gülistan eyaletinin Gonbed-i Kavus şehrinde Müslümanlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde açık alanda bulunan Bayram Namazgahı'nı doldurdu.

Çocukların da dahil olduğu binlerce kişinin birkaç futbol sahası büyüklüğündeki alanı doldurmasının ardından yer bulamayanlar seccadelerini kaldırım ve yola sererek bayram namazına katıldı.

Bayram namazını kıldıran Gonbed-i Kavus Ehli Sünnet Cuma İmamı Abdulkerim Ahund Caver, irad ettiği hutbede cemaate birtakım tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nın fedakarlık ve birlik günü olduğunu belirten Caver, "Müslüman, Müslüman'ın elinde emniyette olur. Müslüman'ın Müslüman kanını akıtması haramdır. Birbirimizi koruyup, emin insanlar olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Caver, yalan şahitlik yapmaktan ve faiz almaktan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Şirk koşmaktan kaçındığınız gibi yalan şahitlikten de kaçının." dedi.

Bayram namazı çıkışında tatlı ve şerbet ikramında bulunuldu.

(AA)

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