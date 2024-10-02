İran’ın hipersonik füzesi Tel Aviv’i vurdu: Patlama anını araç kamerası böyle görüntüledi

Düzenleme: Kaynak: AA
İran’ın hipersonik füzesi Tel Aviv’i vurdu: Patlama anını araç kamerası böyle görüntüledi

İran, dün akşam İsrail'e hipersonik balistik füzelerle saldırdı. Tel Aviv'i hedef alan bir füzenin otobana düşme anı araç kamerasına yansıdı.

İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu sürerken, İran misilleme saldırısı yaptı. İsrail, bu saldırının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 12 hava saldırısı düzenledi.

ranin-hipersonik-fuzesi-tel-avivi-vurdu-patlama-anini-arac-kamerasi-boyle-goruntuledi-yenicag-2.jpg

Dün akşam saatlerinde İran, İsrail'e son yılların en ağır ve kapsamlı füze saldırısını gerçekleştirdi.

ranin-hipersonik-fuzesi-tel-avivi-vurdu-patlama-anini-arac-kamerasi-boyle-goruntuledi-yenicag-3.jpg

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarına girdiğini duyurdu.

İran füzelerinin ışıkları Türkiye'den görüldüİran füzelerinin ışıkları Türkiye'den görüldü

ranin-hipersonik-fuzesi-tel-avivi-vurdu-patlama-anini-arac-kamerasi-boyle-goruntuledi-yenicag-4.jpg

İsrail ordu radyosu, İran'dan yaklaşık 200 füzenin fırlatıldığını bildirdi. İsrail ordusu, Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

THY'den İran, Ürdün ve Irak kararıTHY'den İran, Ürdün ve Irak kararı

ranin-hipersonik-fuzesi-tel-avivi-vurdu-patlama-anini-arac-kamerasi-boyle-goruntuledi-yenicag-4.jpg

Sosyal medyada füze saldırılarıyla ilgili çarpıcı görüntüler paylaşılmaya başlandı.

Bir araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, bir füzenin otobana yakın bir noktaya düşmesi ve patlama anı saniye saniye kaydedildi.

ranin-hipersonik-fuzesi-tel-avivi-vurdu-patlama-anini-arac-kamerasi-boyle-goruntuledi-yenicag-5.jpg

Görüntüyü kaydeden araç sürücüsü, yaşadığı korkuyu bağırarak ifade etti. İran kaynakları, ses hızını aşan füzeler de kullanıldığını duyurdu.

İran, ilk kez hipersonik "Fettah" füzelerinin kullanıldığını açıkladıİran, ilk kez hipersonik "Fettah" füzelerinin kullanıldığını açıkladı

ranin-hipersonik-fuzesi-tel-avivi-vurdu-patlama-anini-arac-kamerasi-boyle-goruntuledi-yenicag-6.jpg

İran basını, saldırıda hipersonik Fettah 1 füzelerinin kullanıldığını bildirdi. Fettah 1 orta menzilli hipersonik füzeleri, İran Devrim Muhafızları tarafından ilk kez 2023'te tanıtılmıştı.

ranin-hipersonik-fuzesi-tel-avivi-vurdu-patlama-anini-arac-kamerasi-boyle-goruntuledi-yenicag-7.jpg

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan saldırı sonrası İran açıklaması: Büyük hata!İsrail Başbakanı Netanyahu'dan saldırı sonrası İran açıklaması: Büyük hata!

Son Haberler
Kaçak sürücüler drona yakalandı
Kaçak sürücüler drona yakalandı
Avrupa borsalarında pozitif seyir
Avrupa borsalarında pozitif seyir
Sompo Sigorta, Ejento Acente Platformunu yeniledi
Sompo Sigorta, Ejento Acente Platformunu yeniledi
Düşen yıldırım 30 koyunu telef etti
Düşen yıldırım 30 koyunu telef etti
Wanda Nara'nın gizli ses kayıtları sızdırıldı! 'Artık dayanamıyorum'
Wanda Nara'nın gizli ses kayıtları sızdırıldı! 'Artık dayanamıyorum'