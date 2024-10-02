İran’ın hipersonik füzesi Tel Aviv’i vurdu: Patlama anını araç kamerası böyle görüntüledi

İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu sürerken, İran misilleme saldırısı yaptı. İsrail, bu saldırının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 12 hava saldırısı düzenledi.

Dün akşam saatlerinde İran, İsrail'e son yılların en ağır ve kapsamlı füze saldırısını gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarına girdiğini duyurdu.

İran füzelerinin ışıkları Türkiye'den görüldü

İsrail ordu radyosu, İran'dan yaklaşık 200 füzenin fırlatıldığını bildirdi. İsrail ordusu, Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

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Sosyal medyada füze saldırılarıyla ilgili çarpıcı görüntüler paylaşılmaya başlandı.

Bir araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, bir füzenin otobana yakın bir noktaya düşmesi ve patlama anı saniye saniye kaydedildi.

Görüntüyü kaydeden araç sürücüsü, yaşadığı korkuyu bağırarak ifade etti. İran kaynakları, ses hızını aşan füzeler de kullanıldığını duyurdu.

İran, ilk kez hipersonik "Fettah" füzelerinin kullanıldığını açıkladı

İran basını, saldırıda hipersonik Fettah 1 füzelerinin kullanıldığını bildirdi. Fettah 1 orta menzilli hipersonik füzeleri, İran Devrim Muhafızları tarafından ilk kez 2023'te tanıtılmıştı.

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