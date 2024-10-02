İsrail Başbakanı Netanyahu'dan saldırı sonrası İran açıklaması: Büyük hata!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla "hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" söyledi.

Netanyahu, İran'ın füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.

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Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" söyledi.

İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." şeklinde konuştu.

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