İran'ın tehdidi nedeniyle eğitime ara verilmişti. İsrail'de eğitim yeniden başlıyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, tehdit değerlendirmesinden sonra ülke saatiyle bu gece 00:00'dan itibaren güvenlik politikalarında değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Buna göre ülke genelindeki eğitim çalışmalarını yeniden başlatma kararı alındığı belirtilen açıklamada, vatandaşların bir araya gelerek toplanmalarına ilişkin kısıtlamanın da kaldırıldığı duyuruldu.

İsrail ordusu, İran'dan olası saldırı tehdidinden dolayı ülke genelinde okulların 13-14 Nisan günlerinde tatil edildiğini bildirmişti.