İran'ın tehdidi nedeniyle eğitime ara verilmişti. İsrail'de eğitim yeniden başlıyor

Kaynak: AA
İran'ın tehdidi nedeniyle eğitime ara verilmişti. İsrail'de eğitim yeniden başlıyor
İsrail, İran'ın saldırı tehdidi üzerine eğitime iki gün ara vermişti. Tehdidin son bulması üzerine okulların bugün itibarıyla yeniden açılacağını ve toplanma yasağının da kaldırıldığı açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, tehdit değerlendirmesinden sonra ülke saatiyle bu gece 00:00'dan itibaren güvenlik politikalarında değişikliğe gidildiği duyuruldu.

12.jpg

Buna göre ülke genelindeki eğitim çalışmalarını yeniden başlatma kararı alındığı belirtilen açıklamada, vatandaşların bir araya gelerek toplanmalarına ilişkin kısıtlamanın da kaldırıldığı duyuruldu.
İsrail ordusu, İran'dan olası saldırı tehdidinden dolayı ülke genelinde okulların 13-14 Nisan günlerinde tatil edildiğini bildirmişti.

İlgili Haberler
Savaş Kabinesi İran'a verilecek karşılıkta anlaşamadı . İsrail'de İran düğümü
Son Haberler
Inter: 2 Cagliari: 2 Spor
Inter: 2 Cagliari: 2
Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil yan yattı. 3 yaralı Yerel Haberler
Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil yan yattı. 3 yaralı
Hakkari'de kamyonet şarmpole yuvarlandı Yerel Haberler
Hakkari'de kamyonet şarmpole yuvarlandı
Savaş Kabinesi İran'a verilecek karşılıkta anlaşamadı . İsrail'de İran düğümü Dünya
Savaş Kabinesi İran'a verilecek karşılıkta anlaşamadı . İsrail'de İran düğümü
Flaş... Flaş... Okyanusya ülkesinde 6.5 büyüklüğünde deprem Dünya
Flaş... Flaş... Okyanusya ülkesinde 6.5 büyüklüğünde deprem
Flaş... Flaş... Konya'da deprem Gündem
Flaş... Flaş... Konya'da deprem