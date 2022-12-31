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  • Barzani'nin adamları İran'dan gelen kadını etek giyiyor diye linç ettiler

Barzani'nin adamları İran'dan gelen kadını etek giyiyor diye linç ettiler

İran'dan Irak'ın kuzeyine motosiklet yarışlarına katılmak için gelen kadın, çok sayıda erkeğin saldırısına uğradı. Barzani ve medyası, Süleymani'yi "Orta Doğu'da kadınlar için en güvenilir şehir" olarak tanıtıyordu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:11
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İranlı kadını Irak'ta etek giyiyor diye linç edildi

Barzani'nin adamları İran'dan gelen kadını etek giyiyor diye linç ettiler
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İran'dan Irak'ın kuzeyime motosiklet yarışlarına katılmak için gelen kadın onlarca erkekin linç girişimine uğradı. İranlı kadının yaşadığı saldırı, sosyal medyada paylaşıldı.

İranlı kadın ülkesinde mümkün olmadığı için motosiklet yarışlarına katılmak ve yarışları izlemek isteyen L. Tehrani adlı İranlı kadın, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne gitti.

Süleymaniye şehrinde bulunan kadın, "İnsanların dikkatini dağıttığı" bahanesi ile linç edildi. Tekmelenen ve itilip kakılan kadın, bir kişinin yardımıyla arabaya binerek güç bela kurtuldu.

Kadının kurtulmasına yardım eden kişi, öfkeli kalabalık tarafından bıçaklandı. Durumu kritik olan adam hastaneye yatırıldı.

Onlarca kişinin katıldığı linçle ve adam yaralama olayıyla ilgili sadece 7 kişiyi gözaltına alındı.

BAZI YAYIN ORGANLARI KADININ KISA ETEKLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Bazı Kürt yayın organları, kadının kısa etekle motosiklet üzerinde çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Saldırıya uğrayan kadın bu" dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kısa giymesi, saldırıyı meşrulaştırmaz" diyerek tepki gösterdi.

Haber sayfası, gelen tepkilerin ardından "İranlılar uyuşturucu satışı ile ilişkilendiriliyor, daha derin bir toplumsal problem var" diyerek kendisini savundu.

BARZANİ: EN GÜVENLİ ŞEHİR

Barzani ve Barzani'ye yakın yayın organları, Süleymani'nin "Orta Doğu'da kadınlar için en güvenli şehir" olduğunu birçok defa öne sürdü.

Yaşanan saldırıdan sonra Kuzey Irak'ta kadına şiddet gerçeği tekrar gündeme geldi.

Kuzey Iraklı Kürtler, Süleymani'de yaşanan bu olayın şehrin imajına zarar vereceğini ifade etti.

İsveç'te yaşayan Kürt akademisyen, 20 yıl önce Kuzey Irak'ta yaşanan recm olaylarını anımsattı.

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Laiklik
31.12.2022 17:41
Laiklik ne kadar önemli bir şey.Din adına ne hayatlar yaşamlar son buluyor?Yuhhhh  
 
Copluk
31.12.2022 17:39
Allah bizi bu ortadogu coplugunden korusun. Ataturkume hep bu yuzden minnettarim  
 
Çılgın Türk
31.12.2022 17:38
Sözde kurdistan meraklıları ab den beslenip kurmak istediğiniz devlette başınıza gelecekleri şimdiden görün karilarinizi kizlarinizi sokağa cikaramayacaksiniz cahilkitleylebirbirinizi bitireceksiniz  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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