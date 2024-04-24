İranlı rap şarkıcısı hakkında Mahsa Emini gösterileriyle ilgili idam kararı

Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan, İsfahan Devrim Mahkemesi'nin Yüksek Mahkeme'nin kararını uygulamadığını belirterek, "Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla Salihi'yi en kötü ceza olan idama mahkum ettiğini ifade etti.

Henüz İran yargı yetkililerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Salihi'nin, Eylül 2022'de başlayan ve polis nezaretinde bir kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde yer aldığı ve eylemleri desteklediği belirtildi. Gözaltına alınan Salihi'nin itirafıyla ilgili ailesi ve muhalifler ise işkence iddialarını dile getirdi.

Salihi, önce "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan idam cezasına çarptırılmış, daha sonra cezası yetkililerle işbirliği yapması nedeniyle hapse çevrilmişti.