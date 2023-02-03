3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İranlı ünlü yönetmen cezaevinde açlık grevine başladı

İranlı ünlü yönetmen cezaevinde açlık grevine başladı

İran'da tutuklu olan ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Cafer Penahi açlık grevine başladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:47
Takip Et

İranlı ünlü yönetmen Penahi cezaevinde açlık grevine başladı

İranlı ünlü yönetmen cezaevinde açlık grevine başladı
+
Aa
-

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, başkent Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutuklu bulunan Penahi, Yargıtay kararına rağmen yetkililerin tutukluluk süresini uzatması ve geçici serbestlikten faydalanamaması nedeniyle açlık grevine başladığını duyurdu.

Penahi, İran'da protestoculara karşı güç kullanımını eleştiren bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle geçen yıl temmuzda tutuklanmıştı.

İranlı ünlü yönetmen 2010'da da bir yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylara destek verdiği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ayrıca 20 yıl boyunca film yapımcılığı, medyaya röportaj vermesi ve yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

Uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Penahi, filmlerinde İran toplumunda sınıflar arasındaki farkları çarpıcı şekilde anlatmasıyla biliniyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
1
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
2
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
3
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
4
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
5
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
6
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
7
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.