İrem Derici aşka tövbe etmişti! Yeminini kimin için bozacağını açıkladı

Açıklamalarıyla ve aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı, "Tövbemi sadece 1990 yıllarındaki Brad Pitt için bozarım" diyerek şoke eden bir açıklama yaptı. Dericinin bu sözleri magazinde çok konuşulan bir açıklama olarak kayda geçti.

Ünlü şarkıcı İrem Derici aşka tövbe ettiğini söyledi. KKTC'deki bir mekanda sahne alan İrem Derici, aşk yeminini dünyaca ünlü aktör Brad Pitt için bozabileceğini de sözlerine ekledi.

37 yaşındaki İrem Derici, "Aşk da bir mesai ve şu an ona ayıracak vaktim yok. Tövbemi bir şekilde bozarım. O da 1990 yıllarındaki Brad Pitt olursa olur. Onun haricinde kimse için yeminimi bozmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

PEMBE KIYAFETİYLE TERCİHİ BEĞENİ TOPLADI

Sahnede pembe bir kıyafet tercih eden İrem Derici, şıklığı ve sahne enerjisiyle hayranlarından tam not aldı.

İREM DERİCİ-EMRAH KARADUMAN 'SINGLE'I GELİYOR

İrem Derici, "Yakın zamanda Emrah Karaduman ile bir single çalışmamız olacak. Bir düet yapıyoruz. Şuan çok gizli, olursa süper olacak. Aynı zamanda bir albüm çalışması var ama o 2025 yılını bulur" dedi.