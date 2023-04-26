İrem Derici 'mavi tik' için Elon Musk'a isyan etti! "Dünya kadar para ödedim"

Şarkıcı İrem Derici, Twitter'de bulunan mavi tik rozetinin geri alınmasına tepki gösterdi. Derici, Twitter’dan Elon Musk’ı etiketleyerek “Dünya kadar para ödedim, mavi tikim nerede” dedi.

İrem Derici 'mavi tik' için Elon Musk'a isyan etti! "Dünya kadar para ödedim"

Dünyaca ünlü iş insanı ve teknoloji girişimcisi Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla sosyal medya platformunda yeni bir dönem başlamıştı. Bazı Twitter kullanıcıları ödeme yapmadıkları için 'mavi tik' rozetleri alınmıştı. Ancak ödeme yapılarak geri alınan rozet için ödeme yapanlar arasında İrem Derici de vardı.

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Beyonce, Harry Kane, Richard Osman ve Victoria Beckham rozetlerini geri alabildiler ancak İrem Derici alamadı. Ünlü şarkıcı bu konu üzerinden Elon Musk'a tepki gösterdi.

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"DÜNYA PARA VERDİM NEREDE MAVİ TIKIM"

Yıllık ödeme yapmasına rağmen Derici'nin mavi tiki halen yok. Mavi tikin aylık ödemesi 150 TL.

Elon Musk'ı etiketleyen Derici paylaşımında, "Kız dünya para verdim nerede mavi tıkım" yazdı.

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