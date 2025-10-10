İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı İrem Derici'nin de aralarında bulunduğu 19 ünlü isim sabah saatlerinde evlerinden alınarak gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından da serbest bırakılmışlardı.

Gazeteci Ahmet Hakan, bugün 19 ünlü isme yönelik düzenlenen operasyonun ardından “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” başlıklı yazısıyla dikkat çekti.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı köşe şu şekilde;

"Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı."

"MİDEMİ BULANDIRIYORSUN"

Ahmet Hakan'ın bu köşe yazısına ünlü şarkıcı İrem Derici adeta ateş püskürdü.

Derici sosyal medya hesabından, "Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya" ifadelerini kullanarak sert çıktı.