İrem Derici 'Bakın bakın kudurun' diye paylaştı

Yoğun konser maratonuna devam eden İrem Derici, yılbaşını Alişan ile birlikte Batum'da kutladı. Yeni yıla sahnede giren şarkıcı, kıyafet tercihiyle göz kamaştırdı.
Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Derici, 8,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından konser pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Kırmızı sütyenli sahne kıyafetiyle verdiği pozunu yayınlayan Derici, "Bakın bakın kudurun" notunu yazdı.
Ünlü şarkıcının kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına kırmızı kalp ve alev emojileri yağdı.
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