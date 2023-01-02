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İrem Derici 'Bakın bakın kudurun' diye paylaştı

Yılbaşında Batum'da sahneye çıkan İrem Derici, kırmızı sütyenli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından sahne fotoğraflarını yayınlayan Derici, "Bakın bakın kudurun" notunu yazdı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:28
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İrem Derici sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortalığı yıktı

İrem Derici 'Bakın bakın kudurun' diye paylaştı
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Yoğun konser maratonuna devam eden İrem Derici, yılbaşını Alişan ile birlikte Batum'da kutladı. Yeni yıla sahnede giren şarkıcı, kıyafet tercihiyle göz kamaştırdı.

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Derici, 8,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından konser pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Kırmızı sütyenli sahne kıyafetiyle verdiği pozunu yayınlayan Derici, "Bakın bakın kudurun" notunu yazdı. 

Ünlü şarkıcının kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına kırmızı kalp ve alev emojileri yağdı.

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