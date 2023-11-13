İrem Derici yeni aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi

Fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı İrem Derici, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

İrem Derici yeni aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi

Şarkıcı İrem Derici, Atakan Işıktutan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başladı. Derici, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz vermeyi de ihmal etmedi.

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"ÖZLEDİĞİNDE HIRÇINLAŞANLAR VAR"

Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle el ele bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan eden İrem Derici, bu sefer de Fırat'ın kendisini öptüğü bir fotoğrafı yayınlayarak "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar var" notunu yazdı.

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EL ELE POZ VERMİŞTİ

Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumda sevgilisini etiketleyerek "Yazlarına, kışına talibim" demişti. Fırat ise Derici'ye "Söz seninim, gelirim en beterine" karşılığını vermiş şarkıcı da aşkını ilan ederek "4 mevsim sendeyiz sevgilim" cevabını vermişti.

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İkili daha sonra el ele poz vererek ilişkilerini ilan etmişti.

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