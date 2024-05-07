İrem Derici yönetmen sevgilisinden ayrıldı. Aşkını boynuna kazımıştı

Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar’ın YouTube programına katılmıştı. Derici, programda yaptığı açıklamayı hatırlatarak Gökhan Fırat ile ilişkisinin bittiğini açıkladı.

İrem Derici, sosyal medya hesabından “Bundan sonra bir bir erkek için kendimi asla üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülmem, üzülemem” sözlerini paylaştı.

Bu sözlerin ardından ünlü şarkıcı, kısa süre önce beraber aşk dövmesi yaptırdıkları ve aşklarının sembolünü boynuna kazıdığı Gökhan Fırat’la ilişkisinin bittiğini, “Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür. Yeniden single and ready to mingle (bekar ve etrafa karışmaya hazır).” sözleriyle duyurdu.

“ALLAH KORUSUN AYRILIRSAK”

İrem Derici, Hülya Avşar’ın Youtube programında Gökhan Fırat’la beraber aynı dövmeyi yaptırdıklarını söylemişti.

Vücutlarına ‘21’ yazısını kazıdıklarını söyleyen ünlü şarkıcı, “Benim doğum günüm 21 Mart, eniştenizinki 21 Nisan. Bir de ruhun ağırlığı 21 gram. Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak.” diyerek bu dövmenin anlamını açıklamıştı.

İrem Derici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı, "Bir baharı hak ettim, hiç kimseye hiçbir şey borçlu değilim" sözleri ise Gökhan Fırat'a gönderme olarak yorumlandı.