İrem Derici'den 50 bin dolarlık açıklama

Sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla takipçileriyle yakın bir etkileşim halinde olan İrem Derici gündemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

9 Ekim'de Harbiye'de konser vermeye hazırlanan Derici bu sırada meslektaşı Drake'in yaptığı bir harekete göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Konserine gelmek istediği için sevgilisi tarafından terk edilen bir hayranına 50 bin dolar veren Drake, bu hareketiyle gündem olmuştu. Söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaşan İrem Derici, kendi konserine de atıfta bulunarak şunları yazdı:

"Harbiye'de bi bunu yapamam zaten bütün param sahneye gitti. Ama derdinizi dinlerim"