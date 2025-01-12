İrem Derici’den hayranlarına kötü haber! Kaza geçirdi... Konserleri iptal oldu

Sahne şovları ve iddialı tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı kaza geçirerek düşmeye bağlı kafa travması yaşadı.

"DÜŞMEYE BAĞLI KAFA TRAVMASI YAŞAMIŞTIR"

İrem Derici'nin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "İrem Derici, bu sabah talihsiz bir kaza geçirmiş ve düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır.

Sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamakla birlikte, doktorlarının tavsiyesi üzerine bugün sahneye çıkmaması uygun görülmüştür. Bu nedenle Mersin konserimiz üzülerek iptal edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."