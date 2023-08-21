İrem Derici'den 'senden güzel anne olur' diyen takipçisine şok cevap

Survivor Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medyada verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor. Şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından takipçisine verdiği 'anne olma' cevabıyla gündeme geldi.

İrem Derici'den 'senden güzel anne olur' diyen takipçisine şok cevap

Özel hayatı ve sahne tarzıyla sık sık magazin gündemine gelen İrem Derici, kendisinden 7 yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

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Aşk pozlarıyla dikkat çeken Derici yaz sezonunu ise yoğun geçiriyor. Sahne tarzını paylaşmayı ihmal etmeyen Derici, son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

8.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından konserde 'Aşk Eşittir Biz' şarkısını söylediği anları paylaşan şarkıcı, gönderisine; "Sene 2015. Uzun süredir söylemiyordum sahnede, çok iyi geldi. Bugüne kadar yorumladığım en naif şarkılardan biri, net" mesajını yazdı.

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Ünlü ismin kısa sürede 58 binden fazla beğeni alan paylaşımına yüzlerce yorum yapıldı. Bir takipçisi Derici'ye, "Senden çok güzel anne olur be İrem" yazınca; şarkıcı kayıtsız kalamadı.

İrem Derici, bu yoruma "Hiç uğraşamam, boşa masraf" yanıtını verince sosyal medyada gündem oldu.


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