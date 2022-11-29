İrem Derici'nin ev cevabı olay oldu. Takipçisinin merakını giderdi

Şarkıcı İrem Derici, Twitter’da bir takipçisine verdiği cevapla gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının yazdığı, "İrem Derici ev aldı mı ya?" tweet'ini gören şarkıcı, kayıtsız kalamadı.

Tweet'i atan kişiyi alıntılayarak cevap veren Derici, "Yok alamadım, çarçur" diye yazdı.

Takipçileri, Derici'nin bu mesajına; "848 bin civarında takipçi var, ortalama 5 TL göndersek 4 milyon 250 bin civarı yapar. Güzel bir daire alır", "Senin de annen paranı gereksiz yere harcama diyor mu?" ve "Ev parasını kendine harcadın, taş gibi hatun oldun bak" gibi yorumlar yaptı.

