İrem Helvacıoğlu sevgilisiyle el ele görüntülendi. "Tanıma aşamasındayız"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; İrem Helvacıoğlu, sevgilisi iş insanı Ural Kaspar ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz hafta aşkları belgelenen çift Nişantaşı’nda oldukça mutluydu.

Alışverişe çıktıklarını dile getiren Helvacıoğlu, yeni sevgilisi iş insanı Ural Kaspar, hakkındaki soruları yanıtladı.

Oyuncu, "Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu yakasında Ural’ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz" dedikten sonra muhabirlerin "İleride evlilik olur mu?” sorusuna Helvacıoğlu, “Şu an için bir şey söylemek doğru olmaz daha çok erken. Birbirimizi tanıma aşamasındayız daha" diye konuştu.