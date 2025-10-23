Kadıköy'de oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bağdat Caddesi'nde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sırasında, savrulan araçlardan biri, kaldırımda eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı.

Kazada, Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.