İrem Helvacıoğlu'na dünyaca ünlü Hintli şarkıcıdan teklif

Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu'na dünyaca ünlü Hintli şarkıcı Harrdy Sandhu'dan teklif geldi. Ancak şartlar istediği gibi olmadığından oyuncu teklifi geri çevirdi.

İrem Helvacıoğlu'na dünyaca ünlü Hintli şarkıcıdan teklif

İrem Helvacıoğlu bu sezon sonu final yapacak olan “Yürek Çıkmazı” dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Oynadığı dizilerden dolayı ünü dünyaya yayılan Helvacıoğlu’na Hintli şarkıcı ve aktör Harrdy Sandhu’dan yeni single şarkısı “Psycho”nun klibi için teklifi geldi.

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Harrdy Sandhu’nun 4 yıl önce ülkemizde çekilen Sony Müzik etiketli “Kya Baat Ay” şarkısının klibi 654 milyon kez izlenmişti. Harrdy Sandhu’nun İrem Helvacıoğlu’na teklif edilen yeni klibinin Hindistan’ın Mumbai şehrinde çekilecek olması işleri değiştirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Helvacıoğlu, yoğun dizi temposu nedeniyle “Psycho” şarkısının Arvindr Khaira’nın yöneteceği, Virtual Production imzalı klibini kabul etmedi.

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Öte yandan yardımsever kimliğiyle de tanınan Helvacıoğlu 23 Nisan kutlamaları kapsamında Gripin, Deniz Baysal, Bestemsu Özdemir, Mehmet Sinan Kuran, Sedat Girgin, Ecem Dilan Köse gibi birçok ünlü isimle beraber Unicef yararına uçurtma tasarlayacak.

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