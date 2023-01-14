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İrem Karamete Baldini'den Fransa'da büyük başarı

Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Fransa'da Büyükler Dünya Kupası'nda ana tabloda

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:58
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İrem Karamete Baldini Fransa'da ana tabloya kaldı

İrem Karamete Baldini'den Fransa'da büyük başarı
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Büyükler Dünya Kupası'nda milli eskrimci İrem Karamete Baldini, ön eleme karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda ay-yıldızlı sporcu TSİ 14.10'da, Fransız rakibi Pauline Ranvier ile tablo-64'te mücadele edecek.

Öte yandan Paris'te mücadele eden diğer milli eskrimciler Lal Ertün 115'inci, Alp Eyüpoğlu 172'nci, Emre Akıalp 237'nci ve Baha Baykal Çetinel organizasyona 252. sıradan veda etti.

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