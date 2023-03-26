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Fenerbehçe'de İrfan Can Eğribayat detayı

Fenerbahçe'nin genç eldiveni İrfan Can Eğribayat gelecek için güven verdi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 12:37
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İrfan Can Eğribayat şansı kaçırmadı

Fenerbehçe'de İrfan Can Eğribayat detayı
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Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kalenin yükünü üstlenen kaptan Altay Bayındır'ın partneri İrfan Can Eğribayat, bu sezon az da olsa bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi.

Türkiye Kupası'nda Sarı-Lacivertli forma ile 2 karşılaşmada 90'ar dakika yer alan, son olarak Zenit ile geliri depremzedelere bağışlanacak olan maçta 90 dakika forma giyen 24 yaşındaki kaleci performansıyla dikkat çekti
Altyapı için mesai artıyor Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin son meyveleri Zenit maçı ile birlikte vitrine çıkma şansı yakalamıştı.
Sarı Lacivertli ekipte Arda Güler ile başlayan gençleşme operasyonunda son ürünlerin sergilediği futbol, gelecek adına tüm camiayı umutlandırdı.
Bu akademiye yeni yeteneklerin katılmasını sağlamak amacı ile düzenlenen "Her ay bir turnuva" projesine ilginin de artmasını sağladı. Kanarya bu organizasyonlara devam edecek.

Kaynak: Fanatik

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