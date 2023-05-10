İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Göztepe'den 500 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini almaya karar verdi.

İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu

1.2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır’ın sakatlığından sonra forma şansı bulan İrfan Can Eğribayat performansıyla beğeni topladı.

Fenerbahçe, sezon başında 1. Lig ekibi Göztepe’den 500 bin euro bedel ve 1.2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı genç file bekçisinin bonservisini almaya karar verdi.

TEMELLİ OLARAK KADROSUNA KATACAK

Sarı-lacivertli ekip, genç kalecinin sözleşmesinin biteceği 30 Haziran tarihinden önce sözleşmedeki satın alma maddesini kullanarak İrfan Can Eğribayat’ı temelli olarak kadrosuna katacak.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT’IN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maça çıkan genç kaleci bu maçlarda 12 gol yedi, 1 maçta kalesini gole kapattı. (Sporx)

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