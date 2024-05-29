İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi kalıyor

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İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi kalıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında bazı futbolcuların takımdaki gelecekleri hakkında konuştu.

Koç, "İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Bu oyuncular, ancak beklenmedik derecede yüksek bir teklif almadıkça takımımızda yer almaya devam edecekler." şeklinde açıklama yaptı.

Başkanlık seçimleri öncesinde Aziz Yıldırım ile rekabetini sürdüren Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Koç, sportif direktör Mario Branco'nun kulüpte kalacağını vurgulayarak, "Mario Branco bizimle beraber olacak. İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Eğer olağanüstü bir teklif gelmezse, bu oyuncular takımımızda kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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