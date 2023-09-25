İrfan Can Kahveci "Bu sene başka"

Milli futbolcu, "Bugün belki de sezonun en iyi başlangıçlarından birini yaptık. Çok iyi pozisyonlara girdik. 1-0 öne geçtik ama belki de ilk yarıda 2-0, 3-0 da yapabilirdik. Pozisyona girdik, atamadık. Bazen böyle deplasmanlarda 1-0 da çok iyi bizim için" diye konuştu.

Performansı ve taraftarın kendisine olan desteği için konuşan yıldız futbolcu, "Bunu hep söyledim. Geçen sene de iyi başladım. Bu sene kendimi daha iyi hissediyorum. Bu sene takım ve taraftarımız bir başka, bunu hissediyoruz. İnşallah sene sonuna kadar bunu sürdürebiliriz." derken "12'de 12 yaptık. İnşallah milli araya kadar kayıpsız geçirebiliriz" ifadelerini kullandı.