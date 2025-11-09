A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'de kadro dışı kararı nedeniyle yaklaşık 1 aydır sahaya çıkmayan İrfan Can Kahveci'yi İspanya ve Bulgaristan maçlarının kadrosuna almıştı. İtalyan teknik adamın bu kararı neden verdiği belli oldu.

VINCENZO MONTELLA İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ FİGÜR OLARAK GÖRÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Montella, İrfan Can Kahveci'nin takım içinde örnek bir figür olduğunu düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı, yıldız oyuncunun takıma sürekli ve ciddi katkılar yaptığına inanıyor. Bu nedenle Montella, Fenerbahçe'de kadro dışı kalsa bile tecrübeli futbolcunun takımla birlikte olmasını istediği kaydedildi. Öte yandan Montella'nın bu kararının Fenerbahçe'ye de bir mesaj olduğu iddia edildi.