Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi.

Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK VAR

Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Kasık fıtığı yaşayan Yunus Akgün ile sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay Gündoğan, takımdaki yerlerini alamayacak.

KOCAELİSPOR VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdulkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

