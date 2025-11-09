Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında zorlu bir süreçten geçen Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Usta kalemler bu mücadeleyi değerlendirirken, siyah-beyazlıların yıldız ismi Wilfred Ndidi için methiyeler düzüldü.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

'WILFRED NDIDI'NİN PAYI ÇOK BÜYÜKTÜ'

"Beşiktaş bir bütün olarak sezonun en olgun 90 dakikasını oynadı. Önceki haftalarda bölümlere yayılan oyun dün 2’nci yarının belli bir periyodu hariç hep siyah beyazlıların kontrolündeydi. 1-0 veya 2-1 öndeyken de topa sahip olan ve golü düşünerek oynayan Beşiktaş “nihayet” büyük takım mentalitesini sahaya yansıttı ve arka arkaya olumsuz sonuçlardan etkilenmediğini gösterdi.

Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve gol atsa da atmasa da El Bilal Toure son derece etkili futbolcular. Özellikle Vaclav Cerny her maç ya asist yapıyor ya da arkadaşlarını net pozisyonlara sokuyor. Dün sonradan giren ve şık bir gol atan Jota Silva da alkışı hak etti. Dün akşam ki kararlılık ve ön alan baskısıyla oynanan futbolda Wilfred N’Didi’nin ve takımı öne çıkaran 2 stoperin payı çok büyüktü. Beşiktaş’ın bundan sonra ihtiyacı olan tek şey seri galibiyetler. O öz güveni yakalayabilirse işler rayına oturacak."

(Güntekin Onay/Hürriyet)

'EN ÇOK NDIDI'YI BEĞENDİM'

"Beşiktaş, maça çok erken bir şans golüyle adeta galip başladı. İlk devrede de 35 dakika oyunu çok rahat domine ettiler. Attıkları ikinci golün dışında da sayısız pozisyon buldular. Bu bölümde Antalyaspor diye bir takım sahada yoktu.

Fakat ne hikmetse Beşiktaş, kendisini zora sokmak için istemeden de olsa elinden gelen her şeyi yapıyor. Rahat giden oyunda çok büyük bir pas hatasıyla fark 1'e indi. Ondan sonra çok kötü oynayan Antalyaspor morallendi, direnç kazandı. Beşiktaş'ı da stres bastı.

Beşiktaş'ın dünkü maçı mutlaka kazanması gerekiyordu. O gerçekleşti ama takım oyunundaki sıkıntılar her an baş ağrıtabilir nitelikte. Ben dün gece en çok Ndidi'yi beğendim. Büyük umutlarla transfer edilen Abraham ise tam bir hayal kırıklığı..."

(Ömer Üründül/Sabah)

'GELİŞİM VAR'

"Beşiktaş’ta hücum pres konusunda bir gelişim olduğunu söyleyebilirim. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’ye karşı da ilk 25 dakika başarılı bir hücum pres yapmıştı. Dün de ilk yarıda Antalya’yı çıkarken defalarca hataya zorladı. Zaten bir gol, bir direk, iki de şutla biten 4 ayrı başarılı pres uygulaması vardı ilk 45 dakikada. Ancak Beşiktaş’ın ikinci sorunu, yani skoru bulduktan sonra aşırı vites değişimi hususunda ise yine sıkıntılı bir akşamdı. Dün de Beşiktaş ilk yarıda ne kadar çok takdiri hak ediyorsa, 46 ile 80 arası o kadar tutucuydu."

(Uğur Meleke/Hürriyet)

'OYUNCULARIN DİRENCİNİ BEĞENDİM'

"El Bilal Toure, sol kanatta 18'in ön çizgisi paraleline doğru hareketlendiğinde Abraham'ın önüne düşen topa vurması ve defanstan seken topun kaleciyi aşıp filelerle bulaşması beklenmedik bir goldü. Bu gol siyah-beyazlı takımın hem gerginliğini aldı hem de Antalyaspor'un direncini kırdı. İlk yarıda başta El Bilal, Ndidi olmak üzere oyuncuların direncini beğendim. İkinci dakika ilk golü Abraham ile bulup ardından Djalo ile ikinciyi atmak çok iyi bir maç başlangıcı. Ancak ikinci devrede Antalyaspor'un skoru 2-1'e getirmesi çoğu Beşiktaşlı'yı 2-0'dan 2-3'e dönüşen Fenerbahçe maçına götürmüştür. Ancak bu gerilime çok hızlı bir kontratak golüyle Jota Silva son verdi."

(Fatih Doğan/Sabah)