Fenerbahçe'de Samsunspor deplasmanında soyunma odasında yaşanan bir tartışma nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddia edilen milli oyuncu İrfan Can Kahveci, uzun süreli sessizliğini bozdu.

'VERİLEN KARARA TAMAMEN SAYGI DUYUYORUM'

Sosyal medya hesabından kamuoyundaki asılsız iddialara yanıt veren İrfan Can şunları söyledi:

"Buradan size özel hazırlanmış bir metin atmak yerine kendi düşüncelerimi ve duygularımı yazacağım.

Siz daha fazlasını hak ediyorsunuz buna inanıyorum. Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım sakatlığıma ve aileme odaklandım. İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsaade etmedim.

Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde.

'BİR TARAFTARIMIZDAN DUYDUĞUM ŞEYLER BENİ ÇOK ÜZDÜ'

Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum. Benim Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil. Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım.

'HER GÜN YALAN HABERLER GÖNDERİYORLAR'

Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür her şey takımımız adına iyi gidiyor. Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor.

'YAKINLIĞIM VE SAMİMİYETİM OLAN BİRİSİ DEĞİLDİR'

(Sercan Hamzaoğlu) Hem seçim zamanı yaptığı haberlerde imalarını ben diye yorumlayanlar olmuştu hem de bu dönemde yaptığı haberleri benimle konuşarak yaptığını ima edenler olduğunu görüyorum. Yakınlığım, samimiyetim olan ve görüştüğüm birisi değildir. Arada bir mesaj atar, tebrik eder ben de teşekkür ederim. Hepsi bu.

'AYNI DURUŞU GÖRMEK İSTİYORUM'

"Ne kadro dışı dönemim de ne de daha öncesinde gazetecilere haber verecek bir insan değilim. Hiç de olmadım. Ben tüm itibarımı koyuyorum ortaya. Aksini iddia eden bir kişi bile varsa ondan da aynı duruşu görmek istiyorum. Bu dönemde halimi hatırımı soran sevdiğim insanlara ve gazetecilere bile cevap atmadım yanlış anlaşılmalar olmasın diye."

'KÖTÜ NİYETLİ VE YALAN BİR HABERDİR'

Fanatik Gazetesi'nin 'İrfan Can Kliği' isimli haberi de aynı şekilde kötü niyetli ve yalan bir haberdir. Bu söylediklerim eminim ki işini iyi yapan bir çok insanı da rahatsız ediyordur ama kesinlikle bir genelleme yapmıyorum bu konuda. Bundan sonra buradan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım.

'YAŞANANLAR SOYUNMA ODASINI BİLEN HERKES İÇİN NORMAL'

(Murat Aşık) Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım, hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu.

'FENERBAHÇELİLİĞİMİN TARTIŞILMASI BENİ ÜZÜYOR'

Ne kadro dışı dönemimde ne de daha öncesinde gazetecilere haber verecek bir insan değilim hiç de olmadım. Şu anda tek önemsediğim şey ekmek yediğim ve gönül verdiğim kulübümün başarısı. Benim katkı veremediğim şekilde olsa bile iyi günler geçiriyor olmamız mutlu ediyor. Fenerbahçeliliğimin tartışılması beni çok üzüyor ve bilinsin ki saha içinde ya da dışında hatalar yapıyorsam da hepsi Fenerbahçe daha iyi olsun diye verdiğim kararlardan.

'YENİDEN FENERBAHÇE FORMASI GİYMEYE ODAKLANIYORUM'

Tek odaklandığım şey kendimi hazır tutup yeniden Fenerbahçe forması giyeceğim günlerin gelmesi ve futbola dönebilmek. Bu süreçte yanlış anlaşılmalardan dolayı bile olsa hayal kırıklığına uğramış tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Beni her süreçte destekleyen herkese teşekkür ederim."

MURAT AŞIK: HABERİ BEN VERMEDİM

Yorumcu Murat Aşık'tan İrfan Can Kahveci'nin açıklamalarına sosyal medyadan yanıt geldi. Aşık şunları söyledi: "Adımı vererek, beni insanlara hedef gösteren futbolcu İrfan Can Kahveci' ye cevabımdır, kaldı ki haberi ben vermedim! 6 senedir bilmediğim, teyit ettirmediğim hiçbir konuyu, sırf dedikodu olsun diye konuşmadım, anlatmadım, yorumlamadım. Zira bu hayatta en çok ah almaktan, hak ve haram yemekten korkarım. Haklının acelesi yoktur, zamanla kim haklı kim haksız, kim doğru konuşuyor kim yalan ortaya çıkar. Bu arada hakkımda konuşan futbolcu arkadaşı hayatımda görmedim, tanımam etmem, kendisiyle ilgili olumlu/ olumsuz veya önyargılı bir fikrim yoktur. Sadece her sporcu gibi çubukluyu giydiği sürece başımın tacıdır."

SERCAN HAMZAOĞLU: YORUM KATMADAN ANLATTIM

Sercan Hamzaoğlu'da sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada "Ben haberciliğin gerekliliğini yaparken kimseyi zan altında bırakmam. Gazetecinin kaynağı gizlidir kimseye de açıklamaz. Ben her haber gibi bunu da yorum katmadan anlattım, İrfan’ın bahsettiği yorum da bana ait değil zaten" dedi.