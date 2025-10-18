Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kardo dışı bıraktıklarını açıklamıştı. Saran 'konunun aile içinde kalması' gerektiğini belirterek nedenlerini medyaya açıklamaktan kaçınmıştı.

Konuyla ilgili tartışmalara Kanal 3 televizyonunda "Bu da mı gol değil?" programının yapımcı ve yorumcularından akademisyen Hülya Coşkun da katıldı. Coşkun, Fenerbahçe Başkanı Saran'ın doğru karar aldığını belirterek, İrfan Can Kahveci ve bazı futbolcuların klik oluşturduğunu söyledi.

Çoşkun konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Futbolun doğruları yapılıyor bence. İrfan Can’ın, Archie Brown ile büyük bir tartışma yaşadığı belirtiliyor ama kulüpte bir klik oluşturduğu söyleniyor. Örneğin: sporcular restoranda açık büfeden yemeklerini almak için sıraya girerler. Ancak İrfan Can bu sıraya girmez masasında oturur ve garsonlar kendisine yemek servisi yapar. Bu görüntü bize aslında kulüpteki süreci çok iyi anlatıyor. Kulüpte takım içinde İrfan Can’ın kendisini konumlandırdığı bu klik nedeniyle kulüpte sıkıntılı süreçlerin yaşandığı ayrışmaların olduğu sıkıntılar olduğu ifade ediliyor. Daha detaylı bilgiyi kulüp aktarır. Dolayısıyla futbolcuya bu ve başka birçok davranışı nedeniyle muhtemelen uyarıda bulunulmuştur. Bunlar devam ettiği için kadrodan kesildiler."

Futboldan gelen bazı yorumcuların kadro dışı kararını eleştirmesine tepki gösteren Coşkun şunları söyledi;

"Huzursuzluklar ciddi etki yarattığı için kadro dışı kaldılar. Bunlar sporda takımlarda olur. Çünkü futbol kurallı bir oyun. Kurallar bize oyunun, sporun, birlikteliğin ne zaman kuralsızlaştığını bozulduğunu gösterir. Dolayısıyla Fenerbahçe teknik heyetinin aldığı ve başkan ile yönetimin onayladığı bu kadro dışı kararlar çok eleştirildi. Bazı yorumcular özellikle futbol oynamış yorumcular 'Biz de takım arkadaşlarımızla çok kavga ettik hatta teknik direktöre krampon attık ama sonra sarıldık öpüşüp barıştık' dedi. Hep söylüyorum: Büyük düşünür filozof Platon 'Devlet' adlı eserinde 'sporun küçük yaşlardan itibaren yapılması iyi bir toplumun inşası için çok önemli ama bu iyi eğitimciler tarafından olmalı' der. Çocuk bu tür şiddeti, kendi içinde süreçleri sakin yürütmeyi çocukluk yaşından itibaren yaşar deneyimler ve bunlardan arınır. Yıllar içerisinde üst düzeye geldiğinde bu eski futbolcuların söylediği kavgalar kıyametler, fiziksel şiddete varan tavırlarda bulunmaz. Sporcunun normalde bunlardan arınmış olması gerekir bunları normal görerek yorumlayan arkadaşların iyi antrenörlerle futbolu örenmediklerini görüyoruz, bize bunu anlatıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı doğru. Bir iç huzuru sağlamak, iç adaleti sağlamak için bu kararlar önemli. Ve doğru bir davranışta bulundular. Bu kadro dışı kararı teknik heyet vermiştir ve ardından başkan Sadettin Saran ile yönetimine kararı sunmuştur."

Sadettin Saran'ın artık başkanlıktan liderlik pozisyona geçmesi gerektiğini söyleyen Coşkun sözlerini şöyle bitirdi:

"Başkan, futbolcularla bu kadar iç içe olmamalı demiştim. Bir hiyerarşik süreçten bahsetmiştim. Sanıyorum şu anda bu profesyonel yönetim süreci işliyor. Saran’ın bu kararı onaylamasında profesyonel spor hayatının içinden gelmesi, sporcu kimliği, kurallarla büyümüş, disiplinle büyümüş olmasının, bu karara bakış açısında ve kararları onaylamasında büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Sürece bakıyor ve profesyonel tutum sergiliyor. Başka bir yönetici modeli olsaydı 'Oyuncuları kesmeyelim, bu kadar para veriyoruz, aman idare et futbolcuları' gibi cümleler kurma olasılığı çok yüksekti. Zaten futbolumuzun bu kadar sorun içerisinde krizlerle yönetilmesinin ve krizlerin normalleştirilmeye çalışılmasının nedeni spor alanına dair profesyonelliğin olmaması. Şimdi İrfan Can takımla uyum içinde olması gerektiğini anlayacağı gibi, takım oyuncuları da başlarına neler gelebileceğini anlamış oldular. Ceza sporcuyu geliştirir disipline eder."