İrfan Can Kahveci şoku

A Milli Takımımız'ın Polonya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci, dünkü antrenmana çıkmamıştı.

Yıldız futbolcunun sakatlığının sürdüğü belirtilirken, Gürcistan maçına yetiştirilmesine çalışıldığı ifade edildi.

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan'la yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Millî Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci’nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Millî futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir."



